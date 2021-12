Comunidade quilombola de Araçás recebe unidades habitacionais

Vinte unidades habitacionais rurais foram entregues a moradores da comunidade Quilombola do Gaioso, no município de Araçás, pelo governador Rui Costa, no sábado (8). A obra, cujo investimento foi de R$ 920 mil, é resultado de articulação envolvendo as secretarias estaduais de Promoção de Igualdade Racial (SEPROMI) e de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FUNCEP).

As obras duraram seis meses e foram executadas pela Cooperativa de Habitação Rural da Bahia (COOPERHABITAR), a partir de edital de Chamada Pública. Cada imóvel tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de uma área de serviço na parte externa. O governador falou sobre a ação. “Esse é um projeto extraordinário de construção de casas em comunidades quilombolas. Em Araçás, as 20 unidades habitacionais darão dignidade e condições de vida a famílias que viviam em construções precárias. Esse projeto alcança várias cidades. É um dia especial para Araçás", afirmou Rui.

Araçás é o município baiano com o maior número de comunidades quilombola reconhecidas pela Fundação Palmares, com um total de 36 comunidades remanescentes de quilombolas. Em todo o Território Litoral Norte, no qual a cidade está localizada, são 72 comunidades. A secretária da SEPROMI, Fabya Reis, explicou que a Bahia segue firme com as políticas para povos e comunidades tradicionais. “Este é um convênio do Governo do Estado para o provimento de unidades habitacionais. O investimento total é de mais de R$ 10 milhões. Mais de 220 famílias serão beneficiadas em toda a Bahia".

Ainda em Araçás, o governador entregou 444 certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para agricultores familiares, cujo investimento foi superior a R$ 31 mil, conforme a sua assesoria. Rui Costa também acompanhou a inauguração da Creche Municipal Celcina Lucas de Jesus e visitou o Colégio Estadual de Araçás, além de ter autorizado a realização de licitação para construção de uma nova escola, em substituição a atual. "O novo colégio estadual de Ensino Médio terá biblioteca, laboratórios, quadra coberta e campo society. O terreno já foi definido e, nos próximos dias, vamos publicar a licitação, para iniciar a obra o mais rápido possível", disse.

adblock ativo