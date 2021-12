Comunidade do Mandacarú, em Canudos, recebe ações do projeto Prefeitura Itinerante

A comunidade do Mandacarú vai receber a Prefeitura Itinerante neste sábado (4). O projeto, uma iniciativa da Prefeitura de Canudos, vai levar uma série de serviços à comunidade. Serão ofertados atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos e estéticos. A população terá à disposição farmácia básica, vacinas, além de jogos e recreação, além disso, os agricultores receberão o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR).

A Prefeitura Itinerante levará, ainda, a prestação de serviços sociais através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o atendimento do Programa Bolsa Família.

