Comércio de Conceição do Coité volta a ser fechado pelo aumento de mais de 700% no número de infectados

O prefeito de Conceição do Coité, Francisco de Assis, decidiu decretar um novo fechamento do comércio não essencial da cidade por conta da elevação de mais de 700% no número de infectados pelo novo Coronavírus no município entre o dia 1º a 24 de junho. O decreto, assinado na quinta-feira (25) e que passa a valer a partir de segunda-feira (29), também suspende a realização de todo e qualquer evento religioso de forma presencial que gere aglomeração, a exemplo de missas, cultos, reuniões de grupo, além de manter as outras proibições que estavam em vigor.

O índice de isolamento social em Conceição do Coité se mantém, diariamente, em uma taxa muito baixa. Na quarta-feira (24) atingiu a marca de 31.7%, ou seja, não alcançou a metade do índice desejado que é de 70%. Os órgãos de Saúde entendem que o isolamento social é a única medida reconhecidamente eficaz para reduzir a velocidade de contágio e interromper a cadeia de transmissão do novo Coronavírus.

O último boletim epidemiológico de Coité, publicado na noite de quarta (24), registra um total de 144 pessoas infectadas no município, sendo que, destas, 76 estão recuperadas, 68 casos estão ativos. Há 29 casos suspeitos e 210 em monitoramento.

