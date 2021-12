Com secretariado indefinido, Colbert proíbe contratação de pessoal efetivo por tempo indeterminado

Um decreto assinado pelo prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), e publicado na quarta-feira, 6, no Diário Oficial Eletrônico do Município, veda a admissão ou a contratação de pessoal efetivo no âmbito da administração pública direta e indireta, o que inclui autarquias, inclusive as de regime especial e as fundações instituídas ou mantidas pelo município.

Estão fora os cargos comissionados, cuja nomeação cabe ao prefeito municipal.

Secretariado

O prefeito Colbert Martins vem anunciando, aos poucos, os nomes do secretariado. De acordo com os bastidores, o que se configura é que será um governo de continuidade, por isso parece não haver pressa para mudar as peças.

