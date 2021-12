Colégio em Alagoinhas promove aula-show voltada ao ENEM

O Colégio Dínamo, em Alagoinhas, realiza sua primeira aula-show de 2019, no próximo dia 27 de abril, das 14h às 18h, Voltada para os alunos do segundo grau, a ação pedagógica tem o objetivo de apropriar-se da música, do teatro e do humor, aliando à Literatura e disciplinas com caráter motivacional, para abordar os assuntos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A aula-show estará sob o comando de grupo de teatro Caravana da Arte e a mediação ficará por conta do professor de Língua Portuguesa, Eduardo Teles.

A programação conta de quatro momentos. No primeiro será discutido a invisibilidade social por professores da instituição. Na oportunidade, os docentes analisarão vários gêneros textuais cobrados na prova do ENEM. No segundo momento, o tema abordado será “A arte expressando ideias, emoções e linguagem corporal”, que são aptidões cobradas pelo ENEM nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Em seguida, o mediador da aula abordará o surgimento e a efetivação de um determinado estilo musical no Brasil.

Por fim, as situações e os fatos atuais do Brasil serão satirizados de forma cênica, estimulando os alunos a interpretarem o lado crítico da realidade social. Os organizadores explicam que o show será o momento dedicado para os artistas apresentarem o espetáculo com repertório diversificado, envolvendo músicas líricas, MPB, samba, forró, samba, arrocha e lambada, entre outros estilos.

