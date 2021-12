Cidade do interior da Bahia completa sete anos sem mortes violentas, diz SSP

Localizada na região da Chapada Diamantina, o município de Abaíra, completou nesta segunda-feira, 4, sete anos sem mortes violentas, segundo levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Conforme a pasta, O último crime contra a vida ocorreu no dia 4 de janeiro de 2014.

O número significativo de 2.555 dias sem Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), onde se encaixam casos de: homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, foram atribuídos as ações preventivas realizadas pelas polícias Militar e Civil (29ª Companhia Independente da Polícia Militar e 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior), com apoio da Prefeitura.

"Além da área urbana, as nossas patrulhas também acontecem nos povoados localizados em ambientes rurais. É por meio delas que localizamos armas, drogas e outros materiais ilícitos. Dessa forma, consequentemente, junto com a Polícia Civil, conseguimos preservar vidas", explicou o comandante de Policiamento da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Chapada, coronel PM Valter Araújo.

O titular da 13ª Coorpin, delegado Marcus Alessandro de Araújo, lembrou que, “além da parceria que temos com a Polícia Militar ressalto também a participação da população que contribui e confia no nosso trabalho. Que esses números positivos permaneçam por muito tempo e que, aos poucos, eles possam ser refletidos em outras cidades do estado”.

