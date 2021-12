Centro Integrado de Comunicação é inaugurado em Serrinha

Inaugurado nesta quinta-feira (6), o Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, em Serrinha, já atende cerca de 500 mil moradores de 21 municípios baianos. A unidade, que reúne as polícias Militar, Civil e Técnica, recebe os chamados pelos números de emergência 190 e 193. Ao todo, 34 servidores cuidam do monitoramento e do atendimento às chamadas.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, o Cicom de Serrinha é o último a ser inaugurado, dos 22 que estavam planejados em todas as regiões do Estado. O secretário afirma que nos locais onde já estava instalado um Cicom, o atendimento reduziu o tempo de resposta em 20%. A partir de Serrinha serão despachadas as viaturas para atender às chamadas nos 21 municípios conectados a este centro.

A unidade de Serrinha atende também aos municípios de Conceição do Coité, Araci, Santaluz, Riachão do Jacuípe, Valente, Teofilândia, Santa Bárbara, Biritinga, Barrocas, Retirolândia, Pé de Serra, Capela do Alto Alegre, São Domingos, Santanópolis, Lamarão, Candeal, Tanquinho, Nova Fátima, Ichu e Gavião.

