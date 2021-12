Centro comercial de Rio Real recebe reforço na segurança

Com o aumento de fluxo de clientes na área comercial, a cidade de Rio Real ganhou, esta semana, um reforço estratégico no combate à criminalidade, típica de final de ano, com o lançamento, pela área de inteligência da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Operação de Motopatrulhamento. Com isso, policiais utilizando motocicletas realizam rondas ostensivas e abordagens em toda área comercial da cidade.

A ação de prevenção e repressão às práticas criminosas têm à frente o comandante da unidade, major Aragão. Ele prevê, em caso de necessidade, o deslocamento das motocicletas para outras áreas do município, em apoio às viaturas de serviço. “Vale destacar a maior mobilidade desse tipo de policiamento, visto que o acesso em algumas ruas e a circulação no trânsito, utilizando motocicletas é mais fácil e rápido em comparação à viatura convencional, para o atendimento às ocorrências”.

