Central de Comunicação é inaugurada em Euclides da Cunha

A 22ª Central Integrada de Comunicação (CICOM), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi inaugurada nessa quinta-feira (9), em Euclides da Cunha. A unidade reúne as Polícias Militar, Civil e Técnica e atende, por meio de uma central única, aos serviços de emergência 190 (Polícia Militar) 193 (Bombeiros) e 197 (Polícia Civil). O equipamento contempla 551.855 habitantes, cobrindo, ainda, as cidades de Ribeira do Pombal, Tucano, Monte Santo, Itapicuru, Cícero Dantas, Quinjingue, Olindina, Nova Soure, Antas, Fátima, Cipó, Adustina, Canudos, Novo Triunfo, Ribeira do Amparo, Heliópolis e Banzaê.

Euclides da Cunha, que já possuía a sede da Coordenadoria da Polícia Civil e unidades da Polícia Militar, foi contemplada por ser uma região que consegue acolher, de uma maneira centralizada, a esses 19 municípios que passam a ser atendidos pelo CICOM, conforme o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa. Na ocasião, o gestor assinou um termo de cooperação entre a SSP e a prefeitura municipal.

O superintendente de Comunicação da SSP, coronel Antônio Magalhães, fala sobre a importância dos CICOMs. “Essas centrais levam para as regiões uma gama de tecnologias de telecomunicações. Estamos trazendo para cá tudo o que há de novo. Temos a possibilidade de acionar a nossa central e buscar o recurso necessário mais próximo ao local da ocorrência”.

Investimento

Com um investimento de R$ 1.553.351,73 na sua instalação, a CICOM conta com 23 servidores e aporte tecnológico de rádios fixos, veiculares e portáteis, aumentando, consideravelmente, o sistema de comunicações integrado nos municípios conectados. De acordo com Magalhães. Futuramente, completa, serão incluídos os serviços do trânsito e Guarda Municipal, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

adblock ativo