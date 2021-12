Cavalgada de Canudos abre os festejos juninos com recorde de público

A 18ª edição da Cavalgada de Canudos abriu os festejos juninos em Canudos e reuniu pessoas de toda a região em um dia inteiro de homenagens aos vaqueiros, símbolos da cultura nordestina. Missa, desfile e concurso de aboios marcaram a programação da festa, que foi encerrada com shows da Banda Arreio de Ouro e diversas atrações locais.

As comemorações do mês de junho continuam nestas terça (12) e quarta-feira (13) com a 33ª Festa de Santo Antônio de Canudos, o tradicional Arraiá do Conselheiro, com muito forró e atrações de destaque nacional, como o grande forrozeiro Adelmário Coelho e Jonas Esticado, uma das maiores revelações do forró no Brasil. A festa também será comandada pela banda Unha Pintada, além de artistas locais como Bião de Canudos, 100%forrozeiros, Roberto Santos, Cristiano Oliveira Dplay, entre outros.

adblock ativo