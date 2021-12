Casal de motociclistas é preso após arrastar cão por 300 metros em estrada

Um casal foi flagrado por policiais rodoviários federais arrastando um cachorro por uma corda no pescoço em uma estrada nesta sexta-feira, 16. O animal, que estava preso a uma moto Honda/Pop, chegou a ser arrastado por cerca de 300 metros ao longo da BR-410.

Segundo informações da PRF, agentes fiscalizavam a rodovia, quando presenciaram a cena na altura no Km 4, trecho do município baiano de Ribeira do Pombal (a 280 quilômetros de Salvador). Mesmo com a ordem de parada dos policiais, o motociclista empreendeu fuga e continuou arrastando o animal pela estrada abrasiva em alta velocidade.

Após interceptar a motocicleta, a equipe prestou os primeiros socorros ao cachorro, que apresentava ferimentos expostos, e o encaminhou ao atendimento veterinário. Conforme a PRF, ele estava bastante assustado, exausto e aparentava sentir dor. O estado de saúde é desconhecido

O casal, um homem de 28 anos e uma mulher de 18, foi preso e deve responder pelo crime de maus-tratos, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda, de acordo com a nova lei sancionada no dia 29 de setembro.

Denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.

adblock ativo