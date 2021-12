Caravana da Justiça Social oferece serviços gratuitos em Banzaê

Nos dias 10 e 11 de novembro, a população do município de Banzaê terá acesso a diversos serviços gratuitos. Isso porque a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) leva ao município a 14ª edição do ano da Caravana da Justiça Social. Na sexta-feira (10), o projeto itinerante acontecerá a partir das 9h, na Escola Indígena Zacarias, na Aldeia Mirandela Kiriri, localizada no distrito de Mirandela. Já no sábado (11), também às 9h, a Caravana passará pela Escola Municipal José Benevides, no Centro de Banzaê.

O mutirão gratuito inclui emissão de documentação pessoal, como RG, Carteira de Trabalho, CPF, Certidão de Nascimento e Casamento; cadastro no Programa Identidade Jovem (ID Jovem); solicitação e entrega de carteiras do Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência; atendimento do Bolsa Família e dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e de Referência Especializado (CREAS); orientações jurídicas; atendimento ao consumidor com o Procon; serviços de saúde e exames de DNA para o reconhecimento de paternidade, além de atividades culturais e de lazer.

Durante os dois dias de ação, haverá também um momento de bate-papo com os jovens a respeito de temas atuais e de relevância para sociedade através do Diálogos com a Juventude, iniciativa da Coordenação de Políticas para Juventude (COJUVE) da SJDHDS, em parceria com o Conselho Estadual de Juventude (BA).

