Canudos vai ganhar sistema de abastecimento de água no valor de R$ 6,5 milhões

A licitação para a construção de um Sistema de Abastecimento de Água para as localidades de Bendegó e Alto Alegre, em Canudos, foi autorizada pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira (21). A obra terá um investimento de R$ 6,5 milhões. Durante a visita ao município, Rui Costa também celebrou um convênio com a prefeitura para o abastecimento de água potável, através de carros-pipa, nas comunidades atingidas pela seca.

Para o novo sistema de abastecimento serão implantados 7.820 metros de redes de distribuição e realizadas 982 ligações prediais com hidrômetro – 823 em Bendegó e 159 em Alto Alegre. “Estou feliz com este grande projeto de abastecimento, que vai levar água para 3.450 famílias dessas comunidades. São pessoas que passarão a ter água potável e de qualidade para beber. Daremos continuidade às ações de abastecimento no interior. Quero levar água para outras comunidade de Canudos e de outras cidades”, declarou.

Outras obras na região incluem a construção da Estação Elevatória de Água Tratada I e a Implantação de 19,9 quilômetros de rede adutora de Canudos à Bendegó, além de 8,8 quilômetros de Bendegó a Alto Alegre.

