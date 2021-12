Canudos vai disputar a 1ª Copa de Futebol Velho Chico

A seleção de Canudos estreia na 1ª Copa de Futebol Velho Chico no dia 27 de janeiro, jogando em casa contra a seleção de Juazeiro. O campeonato, disputado na categoria sub-21, acontece nas cidades do Território do Sertão do São Francisco, no início de 2018, e os times já estão se preparando para o evento, que deverá movimentar o cenário esportivo na região.

O prefeito Genário Rabelo falou da importância de incentivar o esporte na cidade e se mostrou confiante na participação de Canudos. “Estamos orgulhosos de ver o nosso município representado nesse campeonato, que irá contribuir a valorização do esporte na região. A nossa expectativa é que o nosso time comece bem a competição e, para isso, contamos com o apoio da nossa torcida”.

O material que será usado nos jogos disputado na cidade, a exemplo dos uniformes dos jogadores, foi recebido no sábado (16), pelo Secretário de Cultura e Esportes de Canudos, Rubenilson de Macedo. “Esse é um momento importante, que nos motiva ainda mais e nos faz entrar no clima da competição. Os preparativos para a estreia seguem a todo vapor”, disse o gestor.

A 1ª Copa Velho Chico, que tem o apoio financeiro da Superintendência dos Desportos da Bahia (SUDESB), é organizada pelo Instituo de Inovação Tecnológica, Gestão e Desenvolvimento Social (IADES). O campeonato conta, ainda, com o apoio dos municípios do Território do Sertão do São Francisco.

