Canudos receberá SAC Móvel na próxima semana

Uma unidade do SAC Móvel estará no município de Canudos nos dias 15 e 16 de setembro oferecendo os serviços de emissão de Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Antecedentes Criminais, Recadastramento de Pensionistas e Ouvidoria Geral do Estado. A carreta do SAC Móvel estará na Avenida JK, próximo a Secretaria de Desenvolvimento Social e os atendimentos acontecerão em horário comercial.

Para emissão de segunda e terceira via da carteira de identidade, mudança de estado civil e retificação de assentamento, será cobrada uma taxa de R$36,25. Emissão de primeira via da carteira de identidade e demais serviços serão prestados gratuitamente.

