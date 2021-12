Câncer de Mama: Saúde sem Fronteiras chega a mais cinco municípios

O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama chega a mais cinco municípios da região do Sisal, a partir deste sábado (9). São eles: Quijingue, Queimadas, Nordestina, Araci e Monte Santo. Destas localidades, O programa do Governo do Estado, realizado pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), tem o objetivo de detectar, precocemente, casos de câncer de mama com a realização de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. Nestas localidades, 7.332 mulheres, na faixa etária de 50 a 69 anos, estão aptas para a realização do exame de mamografia.

Em todos os cinco municípios, o atendimento começa às 7h e prossegue até as 18h. Para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço. Em Quijingue, a unidade móvel estará estacionada de 9 a 21/12, na Secretaria Municipal de Saúde (Avenida São João) e 1.582 poderão realizar a mamografia. Em Queimadas, 880 mulheres estão dentro da faixa para a realização do exame, na unidade móvel que ficará estacionada na Praça da Bandeira, em frente à Câmara de Vereadores, no período de 11 a 22/12.

Já em Nordestina, o atendimento será de 11 a 18/12. A unidade móvel ficará na Academia de Saúde, na Praça Custódia Amambahy, e 660 mulheres poderão fazer o exame. Em Araci, a unidade móvel estará estacionada na Praça Nossa Senhora da Conceição, em frente à Prefeitura Municipal, no período de 13 a 30/12, quando 2.100 mulheres devem fazer a mamografia. Finalmente, doa dia 14 a 30/12, em Monte Santo, a unidade móvel ficará estacionada na Praça Monsenhor Berenguer, ao lado da Igreja Matriz. Nesse município, 2.100 mulheres na faixa de 50 a 69 anos poderão fazer o procedimento médico.

De acordo com os especialistas, a descoberta precoce do câncer de mama traz 95% de sucesso de cura da doença. De acordo com a diretora de Projetos Estratégicos da SESAB, Jucélia Nascimento, a detecção precoce significa diagnosticar a doença o mais cedo possível, para aumentar as chances de cura e diminuir a agressividade do tratamento. “Por isso, é importante que a mulher compareça para realizar o exame de mamografia”, reforça.

