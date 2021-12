Caminhoneiro é preso transportando 300 mil maços de cigarros do Paraguai

Um homem foi preso por transportar 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR 110 em Ribeira do Pombal na noite desta quarta-feira, 30, na BR 110 em Ribeira do Pombal, a 237 km da capital. O material apreendido é avaliado em R$ 1,5 milhão.

A ação aconteceu quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu a informação de que o motorista de um caminhão dirigia de maneira perigosa na rodovia a ponto de quase causar acidente ao ‘fechar’ outro veículo na via de trânsito.

Com isso, a PRF interceptou o veículo na altura do quilômetro 170. Na fiscalização, foi encontrada uma pequena porção de cocaína na cabine do veículo. Aos policiais, o motorista disse que a carroceira estava vazia.

Ao aprofundar a vistoria e ao verificarem o compartimento de carga, descobriram diversas caixas com pacotes de cigarros, totalizando 300 mil maços. O motorista de 31 anos foi preso em flagrante delito e encaminhado, com o veículo e a carga, para a Polícia Civil de Ribeira do Pombal.

adblock ativo