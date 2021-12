As seleções de Biritinga e Ichu se enfrentam neste domingo (19) pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol. A segunda rodada da competição acontece no Estádio Municipal Manoelito de Carvalho (Moreirão), a partir das 15h, e será transmitida, ao vivo, pela TVE.

A estreia da seleção de Biritinga, no último domingo (12), foi contra Retirolândia, que jogou em casa e abriu o placar. Mas Biritinga virou ainda no primeiro tempo e, no segundo tempo, marcou mais um gol . Mas a seleção de Retirolândia correu atrás e o jogo terminou empatado em 3 a 3. Já a Seleção Ichuense disputa o Intermunicipal pelo segundo ano e estreou no campeonato perdendo para a seleção de Coité, que é tetra campeã da competição, por 2 a 1.

