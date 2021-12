Banda Mensageiros do Vento apresenta ópera rock em Serrinha

A banda Mensageiros do Vento apresenta a ópera rock “Anunnaki”, neste sábado (20), às 22h, no PUB 788, no bairro Ginásio, no município de Serrinha. O show une música ao vivo e exibição de animação para contar a história da primeira civilização humana conhecida. No local da apresentação acontecerá, também, uma discotecagem rock. Os ingressos custam R$ 15.

Formada pelos músicos Fabrício Barreto (guitarra e voz), Fábio Shiva (baixo), Julio Caldas (guitarra e vocal) e Valter Filho (bateria), a Mensageiros do Vento apresenta composições inspiradas nas traduções das tabuletas de argila da Suméria, que revelam a história da saga dos Anunnaki, “aqueles que do céu para a terra vieram”. Fabrício Barreto e Fabio Shiva assinam as músicas do repertório, com destaque para a ópera rock “Vida – The Play of Change (2002), que foi gravada pela banda Imago Mortis.

A banda começou sua trajetória com o espetáculo “Rockstória do Brasil”, que revelou a história do rock no país, fazendo um passeio pelos momentos mais marcantes da política, da economia e do comportamento social. Em 2017, a banda foi indicada ao Prêmio Caymmi, na categoria “Melhor Roteiro de Videoclipe” (Fabrício Barretto e Fabio Shiva) e, em 2019, estreou o show Anunnaki – Mensageiros do Vento, no Palco do Rock, durante o Carnaval de Salvador. O som da banda pode ser conferido no canal YouTube pelo https://youtu.be/4Ktxzu5SG48

Animação

Com mais de dois milhões de visualizações em seu canal do YouTube, a animação Anunnnaki – Mensageiros do Vento conta uma versão alternativa para a origem do homem, inspirada nos estudos de Zecharia Sitchin e de outros pesquisadores da Suméria e dos Anunnaki. As tabuletas sumérias representam o mais antigo registro histórico conhecido, sendo anteriores em, no mínimo, dois mil anos aos livros do Pentateuco ou Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia.

A história contada nas tabuletas sumérias é semelhante às narrativas da criação do homem e do dilúvio contidas no livro do Gênesis, com uma diferença, como destacam os integrantes da banda: a humanidade teria sido criada à imagem e semelhança de seres extraterrestres. Quem quiser conhecer a animação é só acessar o https://youtu.be/gr1g0uj0n7w.

adblock ativo