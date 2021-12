Atividades do Novembro Azul acontecem em Alagoinhas nesta quinta-feira

Para encerrar a grade da programação do Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Alagoinhas realiza, nesta quinta-feira (30), a partir das 18h, a ação educativa “Hora H”. A atividade, que visa alertar sobre os cuidados preventivos em relação ao câncer de próstata e salientar a importância da atenção à saúde do homem, inclui coletas do antígeno prostático específico total (PSA) - que é usado no diagnóstico da doença - e atendimentos na Policlínica do município.

A Secretaria informa que firmou convênio com dois laboratórios e que qualquer homem com idade entre 50 e 70 anos pode procurar a Unidade de Saúde mais próxima ou a Policlínica para agendar consulta com o médico e ter solicitado o exame para rastreamento da doença que, segundo estudos, as chances de cura quando detectada precocemente são superiores a 80%.

No Brasil, o câncer de próstata mata um homem a cada meia hora e é a doença mais comum entre homens que já passaram dos 50 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, um dos principais fatores de risco é a hereditariedade.

adblock ativo