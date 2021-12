Atendimento do Detran é ampliado em Valente

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) entregou nesta quinta-feira (4), no município de Valente, mais uma etapa da informatização do Posto Avançado da cidade, onde já são oferecidos serviços de veículos. A partir de agora a população poderá fazer todo o processo relacionado à emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no próprio município. A iniciativa é uma continuidade do projeto de descentralização das ações do órgão, que vai beneficiar 100 mil habitantes de Valente, Santa Luz, São Domingos e Queimadas.

A unidade informatizada, que funciona na Rua Padre João XXIII, Centro, passou a disponibilizar 43 serviços, no total, incluindo segunda via da CNH, alteração de dados cadastrais, certidão do condutor, Permissão Internacional para Dirigir (PID), vistoria veicular, transferência de propriedade, comunicação de venda, alienação e mudança de categoria.

De acordo com o chefe de gabinete do Detran, Matheus Pithon Mota, Valente ganhou autonomia em relação à 26ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Conceição do Coité. “O município agora pode realizar tudo que for relacionado à CNH e veículos, em tempo real, com mais conforto e celeridade”, afirmou.

A comerciante Lucrécia de Jesus, 46 anos, comemorou a ampliação do atendimento e já pensa em dar entrada no processo de renovação na próxima semana. "Estou com a CNH vencida há quase um mês porque não tive condições de ir até Coité, que fica a 48 quilômetros de Valente. Com essa novidade, vou providenciar logo o documento para dirigir tranquila", disse.

adblock ativo