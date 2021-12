Ambulância é entregue à Unidade Básica de Saúde do Povoado do Rosário, em Canudos

Uma ambulância foi entregue para a Unidade Básica de Saúde do Povoado do Rosário, em Canudos, durante a ação do programa Prefeitura Itinerante realizada na localidade nessa quinta-feira (13). O equipamento dará assistência de socorro de emergência e transporte de pacientes, uma demanda importante das famílias do povoado.

Prefeitura Itinerante

Atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, estéticos, realização de exames laboratoriais, preventivos, farmácia básica, vacinas, recreação, assistência do Programa Bolsa Família, do Conselho Tutelar e do CRAS e CREAS foram algumas dos serviços prestados à comunidade, através do programa Prefeitura Itinerante. “Estamos firmes no nosso compromisso de investir em melhorias no atendimento e estamos com avanços consistentes na área da Saúde do nosso município”, destacou Genário Rabelo, o prefeito de Canudos.

