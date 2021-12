Alagoinhas sedia feira sociocultural

O município de Alagoinhas sedia, nesta sexta-feira (6), das 8h às 18h, a IV Feira Sociocultural. Cerca de 20 stands, montados em frente ao prédio da prefeitura, vão disponibilizar artesanato com cipó e piaçava, doces, salgados, pães, sucos, chás, camisetas e produtos agrícolas. Os visitantes também terão a oportunidade de aproveitar serviços gratuitos, por meio do Projeto Mais Cidadania, a exemplo de oficinas infantis, design de sobrancelhas, massagem e orientação nutricional.

A programação – promovida pela Bracell, em parceria com a Prefeitura de Alagoinhas – também vai celebrar a final do IV Fest In Canto, festival intercolegial de novos talentos musicais, que começa às 14h, com a apresentação de 14 estudantes de sete municípios da região. O vencedor será premiado com a gravação de um CD e mil cópias para divulgação.

