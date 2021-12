Alagoinhas sedia encontro entre governador e gestores escolares

A série de encontros que o governador Rui Costa pretende realizar com diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos de escolas instaladas no território baiano começou pelo município de Alagoinhas. A primeira reunião, de 27 já programadas, ocorreu no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), na tarde desta quinta-feira (21).

Rui Costa declarou que irá conversar com diretores e todos profissionais de Educação que são peças fundamentais dentro da comunidade escolar, visando incentivar o seu engajamento. “Vamos ver quais são as demandas, alinhar e aproximar ainda mais a Secretaria da Educação das escolas da rede estadual. Estas reuniões vão acontecer dentro dos próximos 60 dias, em todos os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), e ouviremos todos", garantiu o governador.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, também presente ao encontro, destacou que, nesta segunda gestão, o governador decidiu ir a todos os territórios. “Tanto para fazer uma reunião de escuta das demandas, como também para apontar o desejo de ir além daquilo que as escolas já têm feito. Nós temos profissionais com muita qualidade, mas o processo de aprendizagem precisa ser ampliado. É isto que o governador quer garantir: que a infraestrutura das escola seja remodelada, mas que o processo de aprendizagem seja o foco de debates".

Participaram do encontro, em Alagoinhas, representantes das 48 unidades escolares que integram o Núcleo Territorial de Educação (NTE 18). Foram abordadas questões e demandas relativas à rotina escolar, desde o aspecto administrativo ao pedagógico, envolvendo toda a estrutura de ensino da rede estadual. Os educadores também fizeram perguntas ao governador e ao secretário. Nesta sexta-feira (22), o segundo encontro será em Jacobina, às 14h, no Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro.

