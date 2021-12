Alagoinhas recebe segunda edição do Conexão Trabalho

Na próxima segunda-feira (27), a segunda edição do Projeto Conexão Trabalho chega a Alagoinhas e levará uma caravana de serviços gratuitos ao município. O evento será realizado das 8h às 14h, no Centro de Cultura, localizado na Rua Coronel Filadelfo Neves.

O projeto, que é uma iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), vai oferecer 200 atendimentos de intermediação de mão de obra; 50 emissões de Carteira de Trabalho e Previdência Social e 100 de segunda via de Carteira de Identidade; inscrição no Programa de Microcrédito do Estado da Bahia (CrediBahia) e no Cadastro Nacional de Artesanato; serviços nas áreas de Saúde; Feira de Artesanato; e oficinas sobre Empregabilidade, Microfinanças e Empreendedorismo.

Caravana

O Conexão Trabalho vai percorrer diversos municípios do interior do Estado e bairros de Salvador com o objetivo de facilitar o acesso a serviços públicos essenciais. A prioridade do projeto é atender pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como trabalhadores com baixa renda e baixa escolaridade e populações mais sujeitas às diversas formas de discriminação social, como desempregados de longa duração, afrodescendentes, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, dentre outras.

