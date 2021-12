Alagoinhas e Serrinha terão Complexos Educacionais Poliesportivos construídos pelo governo estadual

O Governo da Bahia autorizou, nessa sexta-feira (16), a construção de Complexos Educacionais Poliesportivos em Alagoinhas e Serrinha, com um investimento conjunto superior a R$ 5 milhões. A ordem de serviço foi assinada pelo secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, que esteve em visita aos dois municípios. Com o equipamento, os estudantes e as comunidades terão à disposição um amplo espaço para a prática da educação esportiva. Ainda está prevista a autorização do início das obras em Itapetinga.

Com investimento de R$ 2.521.889,05 milhões, o Complexo Educacional Poliesportivo de Alagoinhas estará localizado na Rua Treze de Junho, no bairro Jardim Petrolar, e contará com ginásio de esportes reformado; campo society com grama sintética e arquibancada; quadra de voleibol de areia; pista de salto; quiosque; academia ao ar livre; e área de convivência.

Já o Complexo Educacional Poliesportivo de Serrinha, com investimento de R$ 2.641.513,34 milhões, terá como endereço a Rua Antônio Carlos Magalhães, no bairro Urbis II, e contará com ginásio de esportes, alojamento, espaço capoeira e espaço karatê reformados; campo society com grama sintética; piscina com arquibancada; vestiário; academia ao ar livre; e área de convivência.

“Os Complexos Educacionais Poliesportivos serão importantes para a educação esportiva dos estudantes. Mas, além disso, serão um espaço do município onde irá contemplar a realização de campeonatos e torneios e, até mesmo, eventos culturais e de entretenimento. É um equipamento para crianças, jovens e adultos, para o qual a nossa expectativa é do uso qualificado, em parceria com entidades e associações da juventude e comunidade”, afirmou o secretário Jerônimo Rodrigues.

O diretor do Núcleo Territorial de Educação de Alagoinhas (NTE 18), Jean Fabio Lima, falou sobre o investimento. “É fundamental este trabalho do governo do Estado de valorização de políticas públicas para a juventude e percebemos que, mesmo neste momento pandêmico, há uma preocupação fortíssima com a educação, a cultura e o lazer nas regiões da Bahia”.

Para a diretora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Serrinha, a construção do Complexo Educacional Poliesportivo vai proporcionar para o estudante uma carga horária diversificada. “O espaço vai incluir os estudantes em uma educação integradora como um todo, porque ele terá esporte, cultura e lazer ligados aos anseios da comunidade, trazendo-os para um mundo de diversidades amplas e estendendo as possibilidades desses estudantes”.

A estudante Melissa Américo, 16, 2º ano do curso técnico de nível médio em Administração, do Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal, em Serrinha, representou as lideranças estudantis na assinatura da ordem de serviço. “Espaços assim são fundamentais, porque nos permitem adquirir conhecimento de uma forma diferente da convencional e diversão enquanto aprendemos”, comentou.

adblock ativo