Agricultores familiares recebem equipamentos através de convênios do programa Bahia Produtiva

Os agricultores familiares de Rio Real serão beneficiados com cinco convênios do programa Bahia Produtiva, autorizados nesta segunda-feira (27), pelo governador Rui Costa, em visita ao município. Através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), foram entregues dois veículos de serviço para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) de Alagoinhas e equipamentos, como tratores, destinados ao fortalecimento da Agricultura Familiar na região. Durante a cerimônia, Rui Costa anunciou que irá providenciar equipamentos novos para a maternidade local e fazer parceria para a abertura de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a construção de mais um posto de saúde na cidade.

Além da autorização para celebrar um convênio do programa Mais Ater, voltado à aquisição de veículos e equipamentos que darão melhor infraestrutura para 180 famílias da Agricultura Familiar, Rui Costa entregou, também, 50 barracas para a qualificação da feira livre, destinadas à comercialização de produtos, e três tratores com implementos agrícolas para prefeituras da região. O governador assinou, ainda, a autorização para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) firmar, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER), um convênio com o município de Rio Real para a execução de pavimentação e construção de uma praça no bairro da Salgadeira, em um investimento de mais R$ 640 mil.

”Hoje, aqui, fizemos um grande anúncio de mais de R$ 3 milhões em várias ações, com várias cooperativas e associações, para melhorar e aumentar a produção da Agricultura familiar. Então, tem apoio para a fruticultura, a criação de galinha caipira e vários outros tipos de produção. Também estamos entregando tratores, porque queremos, com isso, fazer com que o nosso agricultor produza mais e melhor. Se a agricultura produzir mais, o comércio vai vender mais e nós vamos rodar a economia e as cidades vão viver melhor”, disse o governador.

