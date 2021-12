Agentes de limpeza pública de Canudos recebem equipamentos de proteção

Com o objetivo de garantir melhor qualidade no trabalho dos agentes de limpeza pública, a Prefeitura de Canudos entregou os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a 46 profissionais. Cada kit contém duas calças, duas camisas, luvas, chapéu árabe e botas adequadas para o desenvolvimento da função. O técnico de segurança do trabalho, Marcelo Evangelista, orientou os profissionais sobre a obrigatoriedade e a importância do uso dos EPIs, bem como sobre a manutenção e correta utilização dos mesmos.

De acordo com Marcelo Evangelista, o uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. O equipamento é usado, também, para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho.

