Adutora irá beneficiar 800 famílias de Bendegó e Canudos Velho

Cerca de 800 famílias do distrito de Bendegó e do povoado de Canudos Velho serão beneficiadas com a construção da adutora que levará água de qualidade para as suas casas. O sistema vai captar a água na sede do município e levará por um canal com mais de 30 quilômetros de extensão, mudando a vida não só da população dessas localidades, mas de todas as pessoas que moram no percurso que o equipamento percorrerá. A obra, no valor de R$ 5 milhões, é uma realização do Governo do Estado, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA).

A obra será anunciada, oficialmente, no dia 22 de março, durante visita do governador Rui Costa ao município. Além da adutora, o prefeito de Canudos, Genário Rabelo, e o governador anunciarão outras obras e farão a inauguração do mais novo colégio modelo do município. "É com muita alegria e satisfação que anunciamos a obra que levará água tratada e encanada para centenas de famílias. A adutora levará água, saúde, qualidade de vida, segurança alimentar e mais dignidade para essas pessoas", comemora o gestor municipal.

