Adolescente é apreendido na BR-116 conduzindo veículo com placa adulterada

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na tarde deste sábado, 17, quando dirigia um carro de passeio com sinais identificadores adulterados. O flagrante aconteceu na BR-116, em Araci, distante 279 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram o veículo durante operação de combate à criminalidade na rodovia. Na checagem, foram constatadas adulterações no motor, no chassi e plaquetas de identificação.

O condutor relatou que pegou o carro escondido do tio. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Em continuidade a ocorrência, um homem de 41 anos, compareceu e se identificou como responsável e proprietário do carro. Ele informou que comprou a picape, modelo Fiat/Strada, há mais de 5 anos, mas não fez a transferência para seu nome.

A ocorrência e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária. O veículo passará por perícia.

