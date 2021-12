Acesso à água potável nas zonas rurais cresce 50% em Cardeal da Silva

Cerca de 160 famílias das zonas rurais do município de Cardeal da Silva, foram contempladas com o acesso à água potável. De acordo com a Secretaria de Agricultura, houve um crescimento de 50% da cobertura do recurso hídrico neste primeiro trimestre de 2021 e, em média, 750 mil litros de água abastecem mensalmente os moradores dessas localidades.

O prefeito Branco Sales (PP) afirma que, além do fornecimento do insumo por meio de caixas d’água com capacidade de 500 litros cada, outras estratégias vêm sendo implementadas, como poços artesanais com materiais de bombas e encanação.

“A agricultura é carro-chefe na economia do município e de muitas famílias da zona rural. Logo, era mais do que necessário viabilizar esforços para ampliar o alcance da água para este povo. Com isso, a cidade só tem a ganhar na projeção da economia e de desenvolvimento humano”, disse o gestor.

adblock ativo