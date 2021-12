A música deu o tom na I Festa Literária de Uauá

Na I Festa Literária de Uauá (FLIU), encerrada nesse final de semana, no município do Nordeste Baiano, os amantes das letras e do canto aproveitaram, também, as apresentações musicais que aconteceram na Praça São João Batista, durante os três dias do evento. Bule-Bule, Juliana Ribeiro, Maciel Melo, Carlos Vilela, Raymundo Sodré, Celo Costa, João Sereno e Alisson Mendes, além dos pernambucanos Siba e Mestre Nico, foram alguns nomes que passaram na programação.

Destaque, ainda, para o recital “A poesia é pop”, apresentado pelo grupo Poetas Azul, que abriu a noite da festa literária, na quinta-feira (14), tendo no vocal Pedro Stkls e Thiago Soeiro e participação do mineiro Marcelo Fonseca no violino, com um repertório de música e poesia de vários cantos de Macapá, terra natal do grupo. Em seguida Juliana Ribeiro subiu ao palco com seu samba, passeou entre músicas autorais, canções de Gerônimo, Ilê e as Ganhadeiras de Itapuã. Ainda subiram no palco Jéssica Caetano, Nilton Freitas e Josyara. Intervenções artísticas de Nelson Maca também marcaram o evento literário.

Na última noite, a FLIU levou à praça Carlos Vilela, Raymundo Sodré, Celo Costa, Maviael Melo, João Sereno e o convidado especial Alisson Menezes que encerram a primeira edição da Festa Literária de Uauá com o show “Encontro de cantadores homenageia Raymundo Sodré”.

A FLIU é uma realização da Uauá projetos criativos e da Prefeitura de Uauá, idealizada por Mercia Beatriz com coordenação e produção de Ellen Ferreira, Lorena Ribeiro e Antônio Nikiel e curadoria de Maviael Melo.

O evento contou com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio das secretaria estaduais de Turismo/Bahiatursa, de Desenvolvimento Rural/CAR, da Educação e da Cultura/Fundação Pedro Calmon, além do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC) e do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA).

adblock ativo