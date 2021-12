5ª EXPOCANUDOS proporciona negócios e atrai produtores

O desenvolvimento da caprinovinocultura no município de Canudos, a partir do incentivo das ações de comércio e turismo regionais, foi a tônica da quinta edição da Exposição Especializada de Caprinos e Ovinos e Feira da Agricultura Familiar (EXPOCANUDOS). Realizado nesse final de semana, por meio da parceria da gestão municipal com o Governo do Estado e com bancos, expositores de Canudos e cidades vizinhas, o evento proporcionou aos agricultores familiares a oportunidade de adquirirem investimento para melhorar suas produções.

O prefeito de Canudos, Genário Rabelo, avaliou que a movimentação de produtores e apreciadores e o impulsionamento de negócios foram objetivos alcançados da EXPOCANUDOS. "Proporcionamos um espaço de fortalecimento e fomento à caprinovinocultura no Norte da Bahia, atraindo gente de toda a região. A Agricultura Familiar precisa de apoio e nossa gestão tem tido este olhar voltado ao desenvolvimento rural", comentou.

O EXPOCANUDOS contou, ainda, com a exposição e premiação de animais, rodadas de negócios, apresentações culturais, palestras, comercialização de artesanatos e produtos da culinária local, e shows musicais.

adblock ativo