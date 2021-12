4ª edição da EXPOCANUDOS acontece entre 2 e 5 de agosto

A quarta edição da Exposição Especializada de Caprinos e Ovinos e Feira da Agricultura Familiar (EXPOCANUDOS) acontece de 2 a 5 de agosto, no Campo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), no município de Canudos. O prefeito de Canudos, Genário Rabelo, ressalta que a 4ª EXPOCANUDOS visa promover o desenvolvimento da caprinovinocultura local, bem como incentivar as ações de comércio e turismo regional, valorizando os produtores rurais e pequenos agricultores.

“A EXPOCANUDOS é uma oportunidade para os produtores exporem seus animais e fazerem negócios que vão beneficiar a economia local. A feira, que já se consolidou como um grande espaço para fazer bons negócios, tem fortalecido a atividade agropecuária e fomentado o desenvolvimento rural, fortalecendo a Agricultura Familiar e estimulando negócios pecuários", pontuou o gestor municipal.

Além de exposições de animais e inovações tecnológicas, o evento contará com apresentações culturais e palestras. A programação consta, ainda, da exposição do Museu de Anatomia Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e serviços de financiamento através da Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB) e do Banco do Nordeste, bem como a comercialização de artesanatos e produtos da culinária local. Uma premiação de R$ 5 mil será ranqueada pela Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (ACCOBA).

