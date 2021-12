34º Arraiá do Conselheiro leva milhares de pessoas à Praça de Eventos

Quatro dias de festejos, iniciados com a tradicional Cavalgada de Canudos, marcaram a 34ª Festa de Santo Antônio de Canudos, realizada entre 12 e 14. A Praça de Eventos do município foi ocupada por um grande público, que compareceu para conferir os shows de bandas locais e regionais. Marcia Felipe, Tierry, Flávio Leandro, Zezinho da Ema, Nino Coutinho, Banda Forrozão e La Furia foram algumas das atrações que animaram o Arraiá do Conselheiro.

O prefeito de Canudos, Genário Rabelo, destacou a importância do evento para a economia local. “Os festejos de Santo Antônio de Canudos, a cada ano, atrai mais gente e isso significa mais turistas injetando dinheiro no nosso município e são famílias que conseguem uma renda extra trabalhando nesse período. Ficamos satisfeitos em poder proporcionar isso. Foi uma festa linda. Mais uma vez, o Arraiá do Conselheiro atraiu pessoas de toda a região, que lotaram o espaço”

