Zonas turísticas baianas conferem ocupação hoteleira média de 90% no feriadão

Os setores baianos de Turismo estão conferindo uma ocupação hoteleira média de 90% nas zonas turísticas baianas, neste feriadão. Porto Seguro, Morro de São Paulo, Praia do Forte e Lençóis são os destinos mais procurados. O secretário estadual do Turismo, José Alves, lembra que a Bahia foi um dos destaques no ranking dos destinos mais vendidos no Hiper Feirão Flytour de Santos e Campinas (SP), realizado entre agosto e setembro. "O público que adquiriu pacotes começa a chegar, proporcionando impacto positivo no movimento de hotéis, flats, pousadas, restaurantes, empreendimentos de lazer e serviços, dentre outros segmentos", pontua.

Porto Seguro, que foi uma das cidades mais procuradas no outlet de viagens, está com sua rede hoteleira plenamente ocupada. "Para o feriado, as reservas variam de 90% a 100% dos 50 mil leitos disponíveis. As operadoras vendem muito bem o destino que oferece atrativos para turistas de todas as idades", disse o secretário municipal de Cultura e Turismo, Richard Alves.

Morro de São Paulo, situado na ilha de Tinharé, no município de Cairu, também está na relação das localidades baianas mais procuradas pelos turistas brasileiros e estrangeiros, que totalizam fluxo anual de visitantes em torno de 250 mil. "Neste feriado, teremos ocupação variando entre 90% e 100%. Este bom resultado corresponde ao esforço de investimento em promoção feito pelo município e Estado", atestou a secretária municipal do Turismo, Diana Farias.

O maior destino da Bahia fora do Litoral baiano, Lençóis também deve alcançar 100% de ocupação dos seus quatro mil leitos, neste feriado. "É um período propício às viagens, o que produz bons reflexos para a economia da região", considera o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Dioclides Araújo. Em toda a região da Chapada Diamantina, a oferta de leitos ultrapassa os 15 mil e a oferta de atrativos inclui ecoturismo, rios, trilhas e cachoeiras, entre outros atrativos.

Também em Praia do Forte, município de Mata de São João, os índices de ocupação também são altos, a exemplo dos que já foram alcançados pela Pousada Ogum Marinho. "Dos nossos 20 apartamentos, 19 estão reservados para os visitantes que começam a chegar nesta quinta-feira", disse a responsável pelo controle das acomodações, Roseane Silva Conceição.

Em Ilhéus, o presidente do Costa do Cacau Convention Bureau, Marco Lessa, estima em 85% a ocupação dos meios de hospedagem do município baiano que oferece sol e praia, história, cultura, gastronomia, negócios, ecoturismo, esporte e pesca esportiva. Em Salvador, informa a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, também é boa a procura por pousadas e hotéis. Os índices, segundo dados da entidade, devem girar em torno de 75% a 80% de ocupação.

Movimento na BA-099

A Concessionária Litoral Norte (CLN) espera por mais de 150 mil veículos na BA-099, entre esta quinta (11) e segunda-feira (15). Para atender ao fluxo de automóveis na Linha Verde, a equipe será reforçada com a convocação de funcionários extras e papa-filas.

adblock ativo