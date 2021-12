Vovô de 90 anos realiza sonho de cursar Arquitetura e Urbanismo

Em uma sala de calouros do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Barão de Mauá , cidade de Ribeirão Preto, quem se destaca é o aposentado Carlos Augusto Manço. Aos 90 anos, ele conseguiu se matricular no curso que sempre sonhou: Arquitetura de Urbanismo. O novo aluno chama atenção pelos cabelos brancos e também pelo desejo de aprender e desfrutar ao máximo da experiência acadêmica. “Espero que o curso agregue conhecimento. Vou poder vivenciar minha profissão de desenhista por um outro ângulo, o do Arquiteto”, afirma.

O agora estudante trabalhou no Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto (DAERP) e na Universidade de São Paulo (USP), até se aposentar. E teve boas experiências e convivência com engenheiros e arquitetos. E a partir daí nasceu o sonho de entrar para o mundo da Arquitetura e iniciar uma graduação para somar novos conhecimentos.

Este ano, o desejo de Carlos pôde se concretizar. Com o incentivo dos seus dois filhos, oito netos e quatro bisnetos, o aposentado resolveu prestar vestibular e frequentar a sala de aula. “Todos adoraram a notícia e me incentivam nessa jornada”, afirma o graduando.

Seja para iniciar os estudos ou voltar para sala de aula, não há limite de idade para estudar. Afinal, esse é o melhor caminho para novos aprendizados e infinitas conquistas. E muitos hoje em dia acabam adiando ou desistindo dos seus sonhos por acharem que não têm “idade certa” para ingressar no universo dos livros. Há também os que têm grandes responsabilidades dentro de casa, com a família ou trabalho e acabam não priorizando tempo e recurso financeiro para investir na realização acadêmica.

