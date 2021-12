Voo Miami-Salvador entra em operação

A rota Miami-Salvador entra em operação, pela Latam Companhia Aérea, fortalecendo o turismo internacional. O lançamento da retomada da conexão direta Bahia-EUA ocorreu nesta terça-feira (17), no Hotel Conrad de Miami. “O novo voo direto é um facilitador e o melhor indicativo da demanda foi o patamar de 60% alcançado no primeiro mês de vendas. Isso deixou entusiasmados os profissionais do setor”, destacou o subsecretário do Turismo da Bahia, Benedito Braga.

A diretora de marketing da Latam, Alexandra Garcia, ressaltou que o voo Miami-Salvador, que terá uma frequência semanal, “amplia a sua malha aérea baiana e assegura a divulgação das zonas turísticas nas revistas de bordo da companhia”.

