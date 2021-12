Volta às aulas em Salvador tem início nesta quinta-feira

Estudantes da rede pública e privada retornaram as atividades nesta quinta-feira (15), em Salvador. Segundo o último Censo de 2017 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) os alunos voltam a ocupar as salas de aula de mais de 1.400 escolas e creches na capital baiana.

A expectativa da volta às aulas é grande. Além de reencontrar os amigos e colocar o papo em dia do que se passou durante o período das férias, é tempo de enfrentar aquele friozinho na barriga diante dos novos professores, colegas e de todos os novos assuntos. Com o fim dos festejos carnavalescos, definitivamente, o ano letivo começa. É hora dos alunos começarem a se organizar, rever os conteúdos do ano anterior e colocar o foco nos estudos.

“Estou reservando um tempo para relembrar as matérias que eu estudei no ano passado para não chegar na escola sem um preparo”, conta a estudante Camille Gonçalves. Novata em uma das turmas do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Futura , a adolescente sente uma ansiedade ainda maior com o início do calendário escolar. “Eu venho pesquisando sobre o novo ano que vou ingressar”.

Uma dica para os estudantes de plantão é a tática que a Camile utilizou para conseguir vencer a dificuldade em uma matéria. Estudei tanto Geografia que acabei superando qualquer empecilho na matéria”.

Confira 5 dicas essenciais de especialistas para se organizar na hora dos estudos:

Foco nos estudos : é preciso vencer o grau de dificuldade, seja em qual matéria for, estude até você entender por completo o assunto.

: é preciso vencer o grau de dificuldade, seja em qual matéria for, estude até você entender por completo o assunto. Concentração : momentos de estudos precisam ser de qualidade. Quando estiver estudando deixe de lado o celular, a TV, redes socais ou outras fontes de distração.

: momentos de estudos precisam ser de qualidade. Quando estiver estudando deixe de lado o celular, a TV, redes socais ou outras fontes de distração. Crie metas : criar um plano de estudos é essencial para alcançar seus objetivos. Aproveite o início do ano para traçar suas metas e criar os caminhos que você irá ter que passar para alcançá-las.

: criar um plano de estudos é essencial para alcançar seus objetivos. Aproveite o início do ano para traçar suas metas e criar os caminhos que você irá ter que passar para alcançá-las. Respeite o descanso : é durante o sono que o cérebro consegue assimilar tudo o que aprendeu. Portanto, dormir é essencial para manter os estudos e a sua saúde. Um estudante cansado não manterá o mesmo ritmo e, assim, não conseguirá ter foco e energia necessários para aprender.

: é durante o sono que o cérebro consegue assimilar tudo o que aprendeu. Portanto, dormir é essencial para manter os estudos e a sua saúde. Um estudante cansado não manterá o mesmo ritmo e, assim, não conseguirá ter foco e energia necessários para aprender. Alimentação: é preciso consumir uma boa quantidade de frutas, verduras, legumes e proteínas, alimentos ricos em vitaminas. Assim você conseguirá ter toda a força que precisa para conseguir assimilar os conteúdos. Outro benefício de uma alimentação equilibrada é a manutenção da imunidade, também evitando doenças como a gripe.

Gostou das dicas?

