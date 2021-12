Vitória da Conquista: Policia apreende mais de mil porções de maconha em residência

Policiais da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), encontraram mais de mil porções de maconha, na residência de um traficante, nesta segunda-feira, 29, no município de Vitória da Conquista.

Em rondas no bairro de Lagoa Azul, as guarnições avistaram um homem fugindo para um imóvel. Ele foi alcançado e flagrado com uma quantidade de maconha. O restante foi apreendido na residência. Na ação foram encontrados 1.368 porções da droga, três balanças e adesivos com a identificação de uma organização criminosa.

O traficante e os materiais foram apresentados na 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista)

adblock ativo