Visitas a museus podem ser uma boa forma de despertar o interesse de crianças e jovens para o aprendizado

Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado nesta sexta-feira (18), é sempre bom lembrar a importância de os estudantes conhecerem e colocarem em práticca o que está sendo aprendido em sala de aula. Para despertar isso, muitas escolas e colégios investem em vistas aos museus. Sejam eles histórico, de Arte, Ciência, Temático ou Militar, todo o conhecimento é valido. Há museus para todos os gostos e interesses. Com as informações do Museusbr – Rede Nacional de Identificação de Museus –, comparado nacionalmente, na região Nordeste se concentra 21% dos museus.

As vistas aos Museus também têm a importância de desenvolver a relação dos alunos com a escola e, com isso, poder gerar resultados de bom aprendizado e desenvolvimento dos estudantes, como explica Ilca Costa Lima, coordenadora da Estação Infância . “Levamos as crianças da nossa escola ao Museu, pois é o momento para colocarem o que aprenderam em prática e de vivenciarem todo o conhecimento. Com isso, a escola consegue agregar mais informação para os alunos”, pontua, destacando a importância da manutenção e preservação destes espaços.

Segundo o Museusbr, o país conta com 3.807 espaços nesta categoria, sendo 72% públicos e 28% privados. A maior parte dos espaços destinados a cultura funcionam na região Sudeste (39%), seguido do Sul (29%), Nordeste (21%). O Centro-Oeste só conta com 7% dos museus do país. Como a plataforma é colaborativa, é possível indicar outros espaços e atualizar as informações.

Os museus têm grande influência do aprendizado e na formação, levando crianças e adultos a grandes descobertas na área da cultura, ciência e tecnologia. Além de promoverem e gerarem oportunidades de pesquisas e ações em busca da valorização do patrimônio cultural. Nos museus é possível fazer atividades de observação, quanto realizar experimentos que não seriam executáveis em sala de aula.

Buscando por essa valorização, a Escola Solares desenvolve projetos que envolvem a visitação a museus. “É bom repassar aos alunos a história da nossa herança. Além deles poderem ver materializado o que é falado em sala de aula, é uma ótima oportunidade de terem esse contato. Uma aula prática no próprio museu com os professores de história, por exemplo, é o momento ideal para tirar dúvidas. Percebemos que se expande ainda mais o conhecimento”, diz Jocimara Serta, coordenadora do Fundamental na Escola Solares.

Bolsas de estudo para Gestão de Museologia e História

Gosta de museus? A Museologia estuda, identifica, restaura e classifica peças de valor histórico e cultural. O Museólogo é o responsável por este trabalho de documentar, pesquisar e conservar o acervo. Tem interesse pela área? O Educa Mais Brasil oferta bolsas de estudo em Gestão em Museologia e História . Os descontos nas mensalidades chegam até 70%. O portal A TARDE é parceiro do programa e para conseguir a bolsa só é preciso fazer a inscrição gratuita através do site do Educa Mais .

adblock ativo