Videogames: vício em jogos é classificado como doença

Um dado vem chamando a atenção da Organização Mundial de Saúde (OMS), a obsessão por jogos digitais . No Brasil essa “brincadeira ou diversão” vem chamando a atenção de especialistas. A partir de agora o uso excessivo de videogame é considerado um distúrbio. O vício em games consta na 11ª classificação Internacional de Doenças (CID), como um dos problemas de saúde mental.

A compulsão por jogos eletrônicos vem sendo classificada pela OMS como um padrão de comportamento persistente e recorrente. E se torna intensa cada vez mais para quem joga a ponto de afetar o psicológico e fazer do jogo a preferência diante de todos os outros interesses da vida.

Em muitos lugares, incluindo o Reino Unido, já existem clínicas autorizadas para tratar de distúrbios como estes, com o intuito de combater o problema e não gerar uma “doença compulsiva”.

Para quem não sabe, ou tem filhos em casa, quando uma pessoa está viciada em jogos, geralmente, carrega esses sintomas de distúrbios: não ter controle da intensidade e duração do tempo de permanência diante das telas; priorizar o jogo em detrimento de outras atividades; aumentar a frequência de uso do videogame, mesmo depois de ter tido consequências negativas por conta do vício.

O estudante Abrãao Silas, 18 anos, joga há 10 anos e gasta, em média, de 3 a 5 horas por dia jogando. “É um mundo inovador e tecnológico, onde exploro sentimentos, nos quais na vida real não são proporcionados. Quando não tenho tempo para jogar durante o dia, eu troco sim o dia pela noite. Hoje, o meu jogo favorito é o Rainbow Six Siege”, conta o estudante que não se considera um viciado.

