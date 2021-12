Vídeo-aula e tutorias conquistam os jovens na hora do estudo

Até alguns anos atrás, ninguém se imaginava aprendendo um assunto da escola ou da faculdade em casa e com tanta facilidade. Nos últimos anos, a internet tornou-se uma aliada nos estudos e, com o Youtube, temos em milhares de conteúdos que podem ser acessados por um click. A tendência dos jovens em estudar através de vídeo-aulas e tutoriais cresce junto com o mercado de Ensino à Distância (EAD), que no ano de 2015, faturou 107 bilhões de dólares.

O uso do celular também contribui para o crescimento dessa prática. De acordo com uma pesquisa feita pelo Interactive Advertising Bureau (IAB), uma em casa cinco pessoas consomem conteúdo audiovisual no celular enquanto veem TV. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, 43% dos brasileiros assistem vídeos com mais de cinco minutos através do smartphone.

As vídeo-aulas conquista o estudante pelo fato do conteúdo ser resumido, objetivo e não exigis muita procura. Além disso, assistir uma aula online permite que a pessoa dê pausa e repita quantas vezes quiser. O tempo apertado, as dificuldades de deslocamento e o acesso gratuito também contribuem para que o estudo online seja uma preferência.

O celular tem transformado a relação dos estudantes com os estudos até em sala de aula. Muitos adolescentes deixaram de utilizar o caderno e preferem fotografar as informações do quadro com o aparelho. Outros registram os pontos mais importantes da aula no bloco de notas do celular. “Eu sinto que assimilo mais o conteúdo escutando, por isso prefiro estudar pelo Youtube. Eu também não gosto muito de utilizar o caderno. Então, tiro foto de tudo que é apresentado durante a aula. Dessa forma, não perco nada”.

Até o ano passado, o estudante fazia aula de reforço escolar todos os dias. Esse ano, está sendo diferente. Lucca saiu do reforço e agora precisa estudar sozinho e os vídeos ajudam muito na hora de manter o foco. “Sempre que vejo um assunto em sala, procuro vídeos sobre o assunto depois. Também utilizo as vídeo-aulas em época de prova”, contou o estudante.

Com um formato bastante didático, o que facilita a absorção de conteúdo, essa nova tendência de estudo, faz com que os jovens se engajem mais e se lembrem com mais facilidade do que foi ensinado. Mas nada é tão simples. Estudar por vídeo-aula é diferente de ir até uma sala de aula, o que exige muito mais disciplina na hora do estudo.

A geração mais antiga ainda é adepta ao estudo por livros. Wilson Lima, 22 anos, é estudante de Engenharia Química e não gosta de estudar por vídeo-aula, porque, na sua opinião, é um modelo que causa distração. “Eu prefiro estudar por um modelo mais convencional e, para isso, uso livros e artigos. Eu não consigo me acostumar a estudar por vídeo-aula. Alguns conteúdos são muito resumidos e tem uma visão bem superficial do assunto que está sendo trabalhado. Além disso, sinto dificuldade em encontrar algumas coisas na internet e acho que isso atrasa e dificulta o aprendizado”, explicou Wilson.

Se você escolher estudar dessa forma, feche todas as abas do seu navegador e diga não às distrações; assista sem pressa, lembre-se que você está assistindo a aula para aprender; pause e faça anotações; assista as aulas mais de uma vez e planeje-se, faça um planejamento de estudo e tente manter uma periodicidade para assistir aos vídeos.

