Vice-governador João Leão e empresários fazem viagem de negócio à China

Com a tarefa de apresentar as oportunidades de investimentos e cooperação oferecidas pela Bahia aos empresários e autoridades chinesas, o vice-governador João Leão cumpre uma extensa agenda de visitas às cidades de Pequim, Tianjin, Xian e Shenzhen. A sua visita inclui participação na abertura do Fórum Internacional sobre as cidades portuárias do “Belt and Road”, em Tianjin.

Durante o evento, o gestor expõe projetos e oportunidades de negócios que a Bahia oferece, entre os quais a Ponte Salvador - Ilha de Itaparica (SVO), o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Ferrovia Oeste Leste (FIOL), o Porto Sul, implantação da Zona de Processamento de Exportação de Ilhéus (ZPE). Acompanham o vice-governador o chefe da Casa Civil, Bruno Dauster; o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre; o presidente da ZPE, Otávio Pimentel; e com 23 empresários de diversos setores produtivos da Bahia.

