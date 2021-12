Verão baiano deverá receber 5,6 turistas

A Bahia deverá receber 5,6 milhões de turistas, entre nacionais e estrangeiros, neste verão, que começa, oficialmente, no dia 21/12. A estimativa – 8,46% maior que no mesmo período, no ano passado – é da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR), que calcula que a estação mais quente do ano represente 37% de todo o movimento turístico do Estado. Paralelamente ao incremento de turistas previsto nesta alta estação, abre-se, também, na capital baiana, o ciclo de festas populares e as ecléticas apresentações culturais, no Centro Histórico de Salvador.

Para os turistas que chegam de navio ou avião a Salvador - principal portão de entrada para as 13 zonas turísticas do Estado -, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (BAHIATURSA) programou um receptivo que envolve grupos musicais e baianas tipicamente trajadas, distribuindo fitinhas do Senhor do Bonfim. Uma maratona de ações vai tomar o Porto de Salvador e o Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães.

No porto, o receptivo continua até abril, quando é encerrado o período de cruzeiros marítimos. Em janeiro, 12 navios com capacidade para mais de 35 mil passageiros aportam em Salvador. No portão de desembarque do aeroporto, os receptivos serão intensificadas no período carnavalesco (8 a 10/2), com a apresentação de grupos de samba de roda e a realização de pintura tribal e oficina de turbante. A ação só termina com o fim do Carnaval, quando acontece a operação Até Breve, convidando os turistas a voltarem para curtir o São João.

A BAHIATURSA mantém, ainda, unidades do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) no Pelourinho e na Estação Rodoviária de Salvador (diariamente, das 8h30 às 18 horas) e no Mercado do Rio Vermelho (segunda a sexta, 8h30 às 18h; aos sábados, 9 às 17 horas; e aos domingos, das 9h às 14h), além do posto do aeroporto (segunda a sexta, das 8h30 às 20h e aos sábados e domingos, das 9 às 19 h). “No posto do SAT, o turista tem acesso a material informativo, como folheteria e mapas de Salvador, do Pelourinho e das 13 zonas turísticas do Estado, além de atendimento em dois idiomas (inglês e espanhol), com informações essenciais sobre rede hoteleira, restaurantes, pontos turísticos, segurança e transporte”, destaca o superintendente do órgão de Turismo, Diogo Medrado.

Segurança

Na área de segurança, o governo disponibiliza mais R$ 3,5 milhões para a Operação Verão, que segue até o final de fevereiro, com o incremento de mais 24 mil plantões policiais envolvendo as polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros. A novidade, este ano, na área de segurança, é a participação da Operação Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, assim como a cobertura da lancha da 19ª CIPM (Paripe), recém entregue à unidade operacional. “Com a Operação Verão, o Governo do Estado disponibiliza, por meio de escalas extras, recursos para que nós possamos atuar de forma ainda mais intensa nas localidades onde há aumento do fluxo de pessoas”, ressalta o subsecretário de Segurança, Ary Pereira.

