Veículos da Prefeitura de Jacobina são apreendidos por falta de pagamento do licenciamento

Dois veículos da Prefeitura Municipal de Jacobina, no extremo norte da Chapada Diamantina, foram apreendidos neste final de semana, com o pagamentos do licenciamento em atraso.

Os veículos foram apreendidos durante blitz da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A operação tinha como objetivo coibir o consumo de bebidas alcoólicas entre motoristas, mas ao consultar os carros da Prefeitura, os policiais identificaram a irregularidade.

O secretário municipal de Transportes de Jacobina, Carloss Ferreira de Deus reconheceu a irregularidade nos veículos e afirmou que na próxima segunda-feira, 21, as pendência serão sanadas. A fala do seccretário foi ao portal Jacobina 24 Horas.

Os veículos da Prefeitura foram guinchados e transportados para o pátio da PRE.

