Vagas para o Ensino Médio em tempo integral serão ampliadas

O ensino em tempo integral proporciona diversos benefícios para o aprendizado e desenvolvimento infantil. Por conta disso, o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu como uma das metas do Compromisso Nacional pela Educação Básica a ampliação da quantidade de vagas para o Ensino Médio em tempo integral.

O projeto visa ampliar a carga horária do Ensino Médio de quatro para sete horas diárias. Atualmente, são 230 mil matrículas na Educação Integral. A proposta tem como meta inicial atingir 500 mil novas matrículas até 2022. O Novo Ensino Médio , que reformula a série da Educação Básica brasileira , já ampliou a carga horária de quatro para cinco horas diárias.

Benefícios da escola em tempo integral

Os benefícios do ensino em período integral podem ser sentidos pelos pais e alunos. Nesta modalidade, a família passa por menos tensão na hora de conciliar o trabalho com a vida escolar dos filhos. Já para as crianças, o ensino integral melhora o rendimento escolar e amplia a quantidade de atividades extracurriculares, promovendo o desenvolvimento cultural, social, cognitivo e motor dos estudantes.

Para os pais que sonham e precisam matricular o filho em uma escola de tempo integral, há opções como o Educa Mais Brasil . O programa oferece bolsas de estudo para várias modalidades de ensino e já beneficiou mais de um milhão de estudantes em todo o país. Acesse o site do programa e confira todas as oportunidades. Você pode encontrar escolas de ensino integral ou parcial e ainda conseguir descontos de até 50% na mensalidade escolar.

