Vagas de emprego são oferecidas pelo SineBahia; confira

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta segunda-feira (30). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município portando a documentação necessária: Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e laudo médico (PCD).

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Em virtude do Decreto Estadual 18.141, de 19/02/18, os expedientes da Unidade Central do SineBahia em Salvador e da Unidade de Atendimento no município de Candeias estarão suspensos na próxima segunda-feira, 30 de abril, retomando as suas atividades na quarta-feira (02/05/2018).

Na capital, as unidades instaladas nos postos SAC irão funcionar normalmente. Em municípios do interior do Estado onde há Ponto SAC ou unidade exclusiva do SineBahia, o funcionamento se dará de acordo com o estabelecido pelo respectivo Poder Executivo Municipal.

>> Vagas exclusivas para Candeias

VIGIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias/BA

04 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento com frotas, elaboração de planilhas e relatórios, além de residir em Candeias/BA

02 VAGAS

>> Vaga exclusiva para Morro do Chapéu

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir habilidade com Caixa e Gerência Comercial

Desejável experiência na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR DE LINHA PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COSTUREIRA INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória vivencia com eletrodo, TID e MIG

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS INTERNAS E EXTERNAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade para viagens

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

15 VAGAS

TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para viagens

01 VAGA

TÉCNICO ELETROMECÂNICO

Ensino Técnico completo em Eletromecânica ou Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

04 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira com vendas externas

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto

01 VAGA

AUXILIAR DE CARTÓRIO

Ensino Superior incompleto em Direito - A partir 4º Sem.

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência de mínima de 06 meses na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Eunápolis

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

01 VAGA

GERENTE DE SUPRIMENTOS

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUBGERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

DESIGNER DE SOBRANCELHAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COORDENADOR DE CONFIABILIDADE

Ensino Superior completo em Mecânica, Elétrica ou Produção

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

AUXILIAR DE DENTISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir curso ACD

01 VAGA

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA, D8T OU D6

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

MOTORISTA COMBOIO LUBRIFICADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

03 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Jequié

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para morar na cidade de Itamari/BA

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

BIOMÉDICO

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

MARMORISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

WEB DESIGNER

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

08 VAGAS

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Juazeiro

ENGENHEIRO ELETRICISTA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto - Cursando

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

DENTISTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENFERMEIRO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MASSEIRO/ PASTELEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Barreiras

POLIDOR DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio Profissionalizante completo

Experiência mínima de 06 meses com instalação e manutenção de telefonia e/ou eletrônicos

06 VAGAS

VAQUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

COSTUREIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses com máquinas de costura Reta, Overloque e Galoneira

04 VAGAS

PROFESSOR DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Ensino superior completo em Engenharia

Experiência mínima de 06 meses em Docência

01 VAGA

PROFESSOR DE MECÂNICA

Ensino Técnico em Mecânica, Superior em Engenharia Mecânica e/ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em Docência

02 VAGAS

ENFERMEIRO DO TRABALHO

Ensino Superior completo em Enfermagem com especialização em Enfermagem do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino Médio Profissionalizante completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

