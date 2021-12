Vagas de emprego são oferecidas pelo SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (13). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para Salvador

ATENDENTE DE BALCÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Obrigatório residir em regiões próximas à Av. Joana Angélica (Nazaré) e possuir disponibilidade para trabalhar das 9h às 15h

Não exige experiência

Bolsa Estágio R$ 499,00 + Benefícios

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com costura de estofado

01 VAGA

MECÂNICO DE GERADOR

Ensino Técnico completo em Eletrotécnica, Mecatrônica e Eletromecânica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimentos em geradores

03 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO VEICULAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável: Conhecimento na área de mecânica automotiva

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental incompleto – Entre 6º e 9° ano

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área e disponibilidade de horário

Salário R$ 1.500,00 + Benefícios

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimentos em chumbamento e ligações de máquinas de solda

02 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em peças automotivas, veículos leves, abertura de ordens de serviços e informática, além de gestão de frota para manutenção preventiva/corretiva de veículos

Salário R$ 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Ensino Técnico completo em Equipamentos Elétricos ou especialização na área (Eletrônico, Elétrico ou Telecom)

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir formação técnica, CNH ‘B’ e vivência com manutenção de impressoras e multifuncionais

Salário R$ 1.850,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com conserto de placas eletrônicas, fontes e placas de impressoras

Salário R$ 1.350,00 + Benefícios

01 VAGA

TÉCNICO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e vivência com manutenção de ferramentas elétricas para construção civil

Salário R$ 1.202,58 + Benefícios

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 02 meses na função

05 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 17h.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO VEICULAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com locadoras de carro e CNH ‘B’

Desejável: Conhecimentos em manutenção veicular

Salário R$ 1.372,11b + Benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE EDIFÍCIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em supervisão, conhecimento em pacote Office e Internet básico

Salário R$ 1.800,00 + Benefícios

01 VAGA

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ensino Superior completo em ADM, ADM Hospitalar, RH, Enfermagem, Serviço Social, Psicologia ou Tecnólogo (ADM)

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência na área, conhecimento em sistema de gestão de saúde, faturamento, autorização de convênios, atendimento ao público e informática

Salário R$ 1.839,97 + Benefícios

02 VAGAS

MAGAREFE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área

Salário R$ 1.204,00 + Benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 05 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo de comidas regionais e residir nos bairros de Cajazeiras ou Castelo Branco

Desejável: Conhecimento em Cuscuzeria e Tapiocaria

Salário R$ 998,00 + Benefícios

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Santo Antônio de Jesus

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AGENTE DE RELACIONAMENTO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir veículo próprio, CNH ‘A/B’ e vivência com relacionamento ao cliente/vendas, preferencialmente em segmento de saúde

01 VAGA

VIGILANTE

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir curso na área

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência na função

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CONTROLE DE PROCESSOS

Ensino Superior completo em Matemática ou cursando Engenharia

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica ou Automação

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

ASSISTENTE DE PCM

Ensino Superior cursando Matemática ou Engenharia

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

INSTRUTOR TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Técnico completo em Têxtil

Experiência na função

Obrigatório possuir conhecimento no pacote Office e disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

LABORATORISTA

Ensino Superior completo em Química

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade para residir em Valença

03 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para viagem

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’ e disponibilidade para viagem

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Ilhéus

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência - Apresentar Laudo

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência - Apresentar laudo

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

TÉCNICO AGRÍCOLA

Ensino Técnico completo em Agrícola ou Agropecuária

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

PETISQUEIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir próximo ao Centro de Ilhéus

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico em Enfermagem

Experiência na função - Apresentar carta de referência

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Itabuna

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

Não exige experiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com embalagens de cacau

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Refrigeração e CNH ‘A/B’

01 VAGA

LIXADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com TIG e MIG

02 VAGAS

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCANADOR INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

ENCANADOR PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

BETONEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

MONTADOR DE ANDAIME

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim, Campo Formoso e Jaguarari

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PNE)

Exclusiva para Pessoas com Necessidades Especiais

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

DESIGNER GRÁFICO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE GUINDAUTO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

03 VAGAS

ENCARREGADO DE TRANSPORTES

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

12 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

03 VAGAS

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

ENCARREGADO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

MOTOSSERRISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS ESPECIAIS

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ENFERMEIRO DO TRABALHO

Ensino Superior completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo

Experiência na função

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

