Vagas de emprego são oferecidas para esta sexta-feira; confira a lista

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para esta quinta-feira (31). Os interessados deverão comparecer a uma unidade do SineBahia do seu município munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

>> Vagas exclusivas para Salvador

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, residir em Lauro de Freitas, Camaçari ou Salvador (com fácil acesso a Jauá)

Salário R$ 1.600,00 + Benefícios

01 VAGA

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na função

Salário R$ 1.114,00 + Benefícios

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilitação ‘A’ e moto própria

Salário R$ 1.160,00 + Benefícios

01 VAGA

DERMOCONSULTORA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório experiência na função na área de Dermatologia, possuir disponibilidade de horário e experiência com cosméticos (na parte dermatológica)

Salário R$ R$ 1.095,00 + Benéficos

02 VAGAS

CONSULTOR COMERCIAL

Ensino Superior incompleto Gestão, Marketing, Logística e Áreas Afins (3º Período)

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório experiência na área comercial e de vendas

01 VAGA

SUPERVISOR OPERATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em fast food, disponibilidade para trabalhar a noite (encerrando atividades pela madrugada), ter fácil acesso ao Shopping Bela Vista

Salário R$ 1.349,00 + Benefícios

05 VAGAS

MANICURE E PEDICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na função

Obrigatório experiência na função

Desejável curso de unha em gel

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na função

Obrigatório experiência na função

02 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Unidade Central de Salvador

END.: Av. ACM, 3359 – Cond. Torres do Iguatemi. Funcionamento de segunda-feira a sexta, das 7h às 17h.

CONSULTOR DE VENDAS

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Superior incompleto (1º Período)

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório experiência com vendas de serviços de mão de obra especializada, possuir CNH ‘A’, e Moto

03 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento na função, curso Técnico de Refrigeração

Desejável CNH ‘B’

Salário R$ 1.400,00 + Benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Superior incompleto em ADM, Contabilidade, Marketing ou Jornalismo (5º PERÍODO)

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento na função

Salário R$ 1.002,25 + Benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento como supervisor de manutenção

Desejável curso Técnico em Mecânica

01 VAGA

ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Superior completo em ADM, Logística ou áreas Afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento com materiais da construção civil, conhecimento com o Pacote Office e experiência em obras

Desejável conhecimento em sistema SIENGE

01 VAGA

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE OBRAS

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir formação como Técnico de Edificações, experiência em Planejamento de Obras Civis, conhecimento com MS Project

01 VAGA

TUTOR DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD)

Exclusiva para a Unidade Central

Ensino Superior completo com Pós. Em ADM/ Letras com ênfase em Português

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento em atividades acadêmicas e administrativas do ensino superior

Desejável experiência como Gestor de EAD

Salário R$ 1.751,00+ Benefícios

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Candeias

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoa Com Deficiência

Ensino Fundamental completo

Auxiliar nas tarefas de manutenção de máquinas e veículos

Desejável experiência na área

Obrigatório residir em Candeias

03 VAGAS

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada de em Carteira

Obrigatório conhecimento em gerenciamento em Unidade Alimentar

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO TANQUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada de em Carteira

Possuir CNH “E”

Possuir curso MOPP

Obrigatório residir em Candeias

05 VAGAS

COZINHEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada de em Carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada em Carteira

Conhecimento em planejamento e elaboração de cardápios

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Alagoinhas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

01 VAGA

ASSISTENTE DE INFORMÁTICA

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

01 VAGA

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Obrigatório pacote Office, controle de estoque e notas fiscais

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

01 VAGA

AUXILIAR DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório experiência no controle e lançamento de notas fiscais

02 VAGAS

AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

01 VAGA

LÍDER DE SETOR DE CAIXA

Ensino Superior Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório experiência no ramo do comércio e com gestão de pessoas

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

02 Vagas

FISCAL DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Atenção: Serão distribuídas 100 senhas e as vagas estão disponíveis até finalizar o limite de encaminhamentos por perfil.

05 Vagas

>> Vagas exclusivas para Senhor do Bonfim

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Habilitação: A/B

01 VAGA

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

>> Vagas exclusivas para Jequié

VARREDOR DE RUA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não requer experiência

05 VAGAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Bacharel em Educação física

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

>> Vagas exclusivas para Itabuna

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Não exige escolaridade nem experiência

05 VAGAS

ELETROMECÂNICA

Ensino Médio completo

Curso Técnico completo em Eletromecânica

Não necessita experiência

01 VAGA

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Ensino Médio completo

Curso Técnico em Nutrição completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir CRN

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SOLDADOR

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Experiência com TIG e MIG

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir CNH “E”

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira com vendas

Experiência com vendas de eletro (linha branca)

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses com vendas

Possuir CNH “D”

01 VAGA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

